В Ишиме хирурги спасли пенис мужчины, увеличившего его вазелином

Житель Тюменской области решил самостоятельно увеличить себе пенис и закачал в него вазелин. Вскоре ишимские хирурги сделали ему операцию, чтобы спасти от импотенции и ампутации полового органа.

Как стало известно, 42-летний уралец решил, что его половой орган маловат, потому решил увеличить его при помощи вазелина. Поначалу его радовало то, что член начал увеличиваться, пока не наступили боли и он не понял, что рост связан с большими буграми, опухолями и исказившейся формой пениса. Он обратился за помощью к медикам, и хирурги провели ему операцию по спасению полового органа от импотенции и ампутации.

Через время незадачливому тюменцу предстоит еще одна подобная операция, а радости секса он сможет испытать еще не скоро. Врачи отмечают, что если бы мужчина подождал еще несколько дней, перед тем как обратиться в клинику, ему бы ампутировали пенис и о сексе он мог бы забыть на всю жизнь.

Пользователи соцсетей с удовольствием обсуждают случившееся и отмечают, что иногда у 42-летних мужчин мозг застывает на уровне развития 16-летнего подростка. Также многие отметили, что мужчина не туда закачал вазелин, и поинтересовались, когда люди уже начнут закачивать себе мозг.