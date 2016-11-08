Гены рака яичников передаются от отцов

Гены рака яичников могут передаваться женщинам от их отцов. Об этом ученые сообщают в журнале PLoS Genetics.

Специалисты американского Института исследования рака Розуэлл Парка изучили медицинскую базу данных о семейных случаях рака яичника Familial Ovarian Cancer Registry, в которой содержится информация о 5600 онкологических недугах в 2600 родах. Они обнаружили, что женщины чаще страдают от опухолей в яичниках, если аналогичное заболевание наблюдалось у её бабушки по линии отца.

По данным ученых, мировая распространенность этой раковой формы составляет 5-10 эпизодов на 100 000 женщин. И в 10% случаев на развитие влияет генетическая предрасположенность. Пользуясь полученными расчетами, эксперты предположили, что вредоносная аллель сцепляется с Х-хромосомой и является доминантной. Это значит, что вероятность получить её по отцовской линии в два раза выше, чем от матери.

Чтобы проверить гипотезу и найти ген, провоцирующий заболевание, исследователи отделили из общего списка Х-хромосомы 159 женщин, которые не обладали опасными мутациями в генах группы BRCA. В итоге они пришли к выводу, что отвечать за наследование рака может однонуклеотидный полиморфизм rs176026 в кодирующей части гена MAGEC3. В здоровом организме он высвобождается, по большей части, в семенниках. Однако активность MAGEC3 также связывают с различными опухолями. Если гипотеза верна, то угроза рака яичников женщины идет параллельно с риском рака простаты у отца.