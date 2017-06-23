В Китае сообщили о первом случае заражения человека вирусом H7N4

Комитет Китая по делам здравоохранения сообщает о беспрецедентном случае заражения человеком вирусом птичьего гриппа H7N4. Инфицирована 68-летняя гражданка, которая проживает в уезде Лиян, что в провинции Цзянсу.

Стало известно о первом случае, в ходе которого в Китае человек заразился вирусом H7N4. Это форма птичьего гриппа, однако до сих пор ее вспышек не было зарегистрировано в этой стране. О новом для КНР вирусе сообщает ее комитет по делам здравоохранения. Так, под заражение попала пожилая женщина из провинции Цзянсу.

Известно, что у женщины до конца декабря 2017 года был контакт с живой птицей. Время спустя она почувствовала недомогание и обратилась в больницу. Ей казалось, что она простудилась, однако врачи поставили другой диагноз: тяжелая пневмония. После двадцатидневного лечения ее выписали и продолжили изучать ее анализы. Тогда и было выявлено, что у женщины вирус H7N4, заражение которым прежде не регистрировалось в Китае.

После этого в уезде начались массовые проверки населения. В первую очередь проверяли тех, кто мог контактировать с зараженной. До сих пор заявлений о других случаях инфицирования не приходило. Тем не менее, специалисты продолжают давать советы о том, как снизить риск своего заражения.