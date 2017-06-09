Эксперты выяснили, что худые люди едят на завтрак

Учёные Корнелльского университета выяснили, что всех худых людей объединяет привычка плотно завтракать. В рацион полезного завтрака входят общедоступные продукты.

В ходе масштабного исследования учёные проанализировали поведение сотен стройных людей. Оказалось, что упорные тренировки и строгие ограничение не приемлет почти никто из них. Большинство отдают предпочтение здоровой пище и едят много овощей. На завтрак такие люди предпочитают овощи, фрукты и яйца.

Этому есть научное объяснение. Полезные макроэлементы и правильное количество калорий разгоняет обмен веществ. Популярный завтрак с банановым хлебом и низкокалорийными только на вид смузи совсем не подходит для этого. Он даёт в два раза больше калорий чем нужно, а высокое содержание сахара и простых углеводов повышает аппетит. По мнению учёных, сделать завтрак ежедневной привычкой в силах каждого человека. Основой завтрака должны быть яйца (варёные или омлет), цельнозерновой хлеб, помидоры, шпинат и другие овощи.