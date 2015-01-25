Роспотребнадзор предупредил о разразившейся эпидемии сифилиса в Словакии

Сотрудники Роспотребнадзора сообщили об эпидемии сифилиса в Словакии и попросили россиян принять информацию к сведению. Большая часть больных проживает в районе города Требишов.

В Роспотребнадзоре бьют тревогу о новой эпидемии, которая поразила район на юге Словакии. В ведомстве сообщают, что в числе заразившихся сифилисом уже более сотни человек. По этой причине сотрудники просят россиян обратить особое внимание на то, как они планируют свои поездки. По их словам, возможно, в ближайшее время лучше отложить путешествия в эту страну.

Известно, что большинство заразившихся – это цыгане. В Требишовском районе есть поселение, где они живут очень плотно. Вероятно, это и послужило причиной того, что многие из них заболели. Власти Словакии уже разрабатывают план того, как снизить риск заражения среди других граждан. В согласии с ним, они собираются изолировать зараженных в специальный стационар. Также это позволит обеспечить им необходимое лечение.