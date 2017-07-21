Употреблять парацетамол опасно из-за угрозы бесплодия и выкидыша

Ученые из США утверждают, что употреблять парацетамол опасно из-за угрозы бесплодия, выкидыша и других отклонений плода. Их слова передает издание The San Diego Union-Tribune.

Специалисты из научной организации Human Longevity провели исследование среди 455 совершеннолетних людей. Они также использовали данные медицинских обследований 1880 близнецов из Европы, а также сведения о 1235 пациентах афроамериканского или испанского происхождения. Эксперты обратили внимание на концентрацию 700 химических соединений в организме, влияющих на его метаболизм.

Исследователи обнаружили, что у представителей всех контрольных групп, употреблявших парацетамол, развилось истощение нейростероидных половых гормонов. Из-за этого гормональная функция организма буквально постарела примерно на 35 лет. Такие расстройства способны вызвать репродуктивную дисфункцию и нарушение развития плаценты. Кроме того, этот медицинский препарат приводит к нарушениям в нервной системе и может вызывать различные патологии эмбрионов.