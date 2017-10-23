Регулярные занятия сексом после 60 лет сокращают вероятность слабоумия и могут улучшить состояние здоровья. Об этом сообщает издание Mirror.

Сотрудники Университета Коветри провели исследование среди почти 7 тысяч человек возрастом от 50 до 89 лет. Результаты демонстрируют, что более высокая сексуальная активность в этом возрасте улучшает познавательную функцию мозга. Предполагается, что этому процессу способствует выделение гормона - допамина.

В Королевской больнице британского города Эдинбург пришли к выводу, что участие в половом акте трижды в неделю позволяет человеку сохранить молодость и выглядеть на десяток лет моложе менее активных сверстников. Эта же процедура развивает иммунитет снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний - угроза инсульта сокращается на 30%.

В то же время медицинские специалисты предупреждают, что подобные физические нагрузки могут и плачевно сказаться на здоровье. В частности, нежелательны внезапные оргазмы. В целом, нормой врачи считают секс два-три раза в месяц.