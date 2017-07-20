Ученые разработали новое лечение рака груди без химиотерапии

Американские онкологи заявили, что разработали совершенно новый препарат, который убивает опухоли в груди. Более того, новая методика сможет бороться с онкологией без привычной химиотерапии.

Ведущий исследователь Дженнифер Литтон, доцент из Университета Техаса, доктор медицины, сказал: «Пациенты всегда предпочитают принимать ежедневные таблетки, чем ходить в больницу на опасную химиотерапию. Именно по этой причине мы разработали новый препарат, который воздействует на раковые клетки в молочной железе». Исследование доказало, что ежедневная таблетка в два раза эффективнее, чем химиотерапия.

По словам Литтона, новый препарат дал гораздо лучший результат, чем химиотерапия. В результате, у 62% пациентов значительно уменьшилось количество опухолей, тогда как у 27% пациентов, получавших химиотерапию, было гораздо меньше прогресса в лечении рака груди.