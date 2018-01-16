Ученые: Громкий храп приводит к слабоумию

Громкий храп способен приводить к слабоумию. Такое заключение сделали ряд ученых, проанализировав результаты ранних исследований.

Не так давно подтвердились догадки специалистов, что распространение заболевания апноэ во сне, называемое по-простому храпом, может привести к печальным последствиям организма.

В частности, установлено, что у людей, у которых есть признаки кислородного голодания при нарушении функции дыхания, оказываются в зоне риска при возникновении и развитии деменции – слабоумия.

Все дело в недостатке кислорода, что поступает в те точки мозга, которые отвечают за обучение и внимание человека. Если процесс запущен, то риск приобрести слабоумие увеличивается примерно в три раза.

Исследование проводилось при участии пациентов пенсионного возраста. Установлено, что деменция может развиваться в течение десяти лет с момента появления апноэ в тяжелой форме.

Ранее мы рассказывали, что жительниц России бесит в мужчинах. В зону риска входят представители сильного пола с выраженным храпом.