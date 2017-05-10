Эксперты выяснили, что россиянок бесит в мужчинах

Экспертам в ходе проведенного опроса удалось выяснить, что больше всего россиянок раздражает в мужчинах. Как оказалось, больше всего женщин бесит проверка телефонов и аккаунтов в соцсетях, а также постоянный контроль.

В социологическом опросе приняли участие около 500 женщин из разный регионов России в возрасте от 18 до 35 лет. Как выяснилось, 29% женщин бесит то, что мужчина копается в их телефоне и постоянно проверяет аккаунты в соцсетях, чтобы найти какой-то компромат. Особенно это раздражает, если такая привычка у мужчины наблюдается в первый год отношений, а сторонницами "личного пространства" выступают в основном девушки в возрасте от 18 до 25 лет.

Также 25% женщин раздражает то, что в отношениях только мужчина единолично принимает все решение, 20% опрошенных бесят советы по дому, еще 20% - постоянный контроль. Женщин, которым не нравится, что берут их личные вещи, оказалось всего 6%.

В ходе своего опроса исследователи также выяснили, сколько раз женщины звонят своим вторым половинкам по телефону. Оказалось, что 41% женщин могут написать несколько сообщений, если возлюбленный задерживается, 29% пишут и звонят только по делу, как и их вторая половина, 17% постоянно названивают друг другу, если не вместе. Только 8% женщин отметили, что мужчины звонят им чаще, а сами они пытаются не отвлекать возлюбленного по пустякам, у 5% девушек ситуация обратная.

Социологам также удалось выяснить, почему в основном между супругами происходят ссоры. Как оказалось, многие могут поругаться из-за рулона туалетной бумаги, который закончился, а новый не поставили на место, или же он неправильно размещен на держателе. Мужчины недовольны стремлением женщин к чистоте и порядку, так как им часто "прилетает" за разбросанные носки, а также за стульчак в туалете. Еще один повод для ссоры - это храп. Чаще всего от этого страдают женщины, так как от храпа супруга не могут уснуть.