Под Ростовом женщину заставили лечиться от туберкулеза

Под Ростовом-на-Дону женщину заставили лечиться от туберкулеза. Случай произошел в Каменске-Шахтинском.

Женщина из Ростовской области приобрела опасное смертельное заболевание, которое протекало в открытом виде. Больная туберкулезом не хотела проходить курс лечения, не посещала врачей, не ложилась на обследование в больничный комплекс. Таким образом, она могла заразить иных окружающих ее людей, в том числе случайных прохожих.

Специалисты Каменска-Шахтинского решили не бросать протекание болезни на самотек и обратились с просьбой к прокурору города. Он согласился с доводами протестующей стороны и через суд прокурор представил исковое заявление, в котором просил в принудительном порядке госпитализировать потенциально опасную для общества гражданку, чтобы женщина прошла курс лечения в специализированной клинике.

Суд удовлетворил требования истца и постановил госпитализировать указанную больную в противотуберкулезный диспансер. Решение суда в силу еще не вступило.