Ученые нашли виновников бессонницы – это 956 генов

В эксперименте по изучению бессонницы приняли участие порядка 1,4 млн человек. После чего европейские ученые сошлись на мнении, что 956 генов мешают людям уснуть.

Проводившиеся масштабные работы, это бесценный опыт, так как был проведен массовый генный тест. ДНК всех участников подверглись тщательному просмотру и изучению, в итоге были обнаружены 956 разноплановых генов, которые по-своему влияют на качество сна. Как считают специалисты, генетика, которая также оказывает влияние на сон, схожа по своим свойствам с фактором, которые провоцирует развитие депрессии, примечательно, что они функционируют одинаково. Все полученные знания сегодня будут использованы со временем для получения препарата, борющегося с бессонницей, хоть и пройдет много времени и будет много трудозатрат.