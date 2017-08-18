В Саратовской области нашли источник африканской чумы свиней. Вспышка впервые в этом году была зафиксирована сразу в двух районах региона.

В 2018 году специалисты из Саратовской области обнаружили источник опасного инфекционного среди свиней заболевания. Африканская чума зафиксирована сразу в двух селах поволжского региона. Один из них располагается в Ершовском районе области, другой в селе Малый Перелаз.

В настоящее время проводятся профилактические и карантинные мероприятия по избавлению зараженной территории от павшего домашнего скота.

Сообщается, что в области хозяева животных просто выбрасывают тушки рядом с жилыми пунктами. Сейчас специалисты областного управления ветеринарии совместно с правоохранительными органами пытаются найти хозяев зараженных животных, чтобы предотвратить распространение АЧС дальше по региону.