В Архангельске пациентка с почечной недостаточностью родила ребёнка

В Архангельской области пациентка с почечной недостаточностью родила ребёнка‍. Это произошло в родильном доме Поморья в первый раз.

В Архангельской области женщина решилась рожать ребенка при сложном диагнозе. У нее врачи обнаружили признаки диабета еще в детстве. На фоне болезни пациентка испытывала ряд дополнительных проблем.

У роженицы проявились осложнения в почках. Специалисты рассказали, что при таких вводных данных родить здорового малыша и сделать это без больших проблем большая редкость. В Поморье подобный случай родов был зафиксирован впервые в истории.

Сообщается, что женщина родила малыша недоношенным на седьмом месяце беременности. Известно, что вес при рождении был чуть более одного килограмма. Новорожденного сразу поместили в отделении реанимации и со временем его состояние нормализовалось. Ребенок здоров и чувствует себя нормально. Сам процесс родов происходил в конце декабря прошлого года.