Ученые: Морские огурцы помогут лечить рак

Морские огурцы помогут эффективным способом лечить раковые опухоли и бороться с инфекциями. Такое открытие сделали российские ученые.

Исследователи из России проанализировали состав морских обитателей голотурии. Их еще называют морскими огурцами из-за схожести в строении тела. Оказалось, что подобные беспозвоночные способны вырабатывать особые химические вещества. Их можно использовать в узкой специализации при лечении людей и животных. Прежде всего, речь идет о борьбе с некоторыми видами онкологических заболеваний, а также при нарушении иммунитета и лучевой болезни.

В ходе многочисленных опытов на животных выяснилось, что введение в организм подобных веществ в сверхмалых количествах дает положительный результат. Было установлено, что тритерпеновые гликозиды активизировали защитные функции иммунитета организма испытуемого, поэтому многие инфекционные заболевания оказались им не страшны.

Также вещества из морских огурцов предотвращают размножение раковых клеток и снижают порог развития болезней при радиационном излучении. Все эти результаты дают надежду на создание эффективного и недорогого препарата для лечения. Вскоре оно может стать общедоступным.