Косметологи нашли еще одну неожиданную пользу ботокса

Косметологи из США недавно сделали открытие. При вкалывании ботокса пациенты получают дополнительный эффект красоты.

Ботокс на кожу действует как нейтрализатор, а именно, влияет на выработку кожного сала в эпидермисе, тем самым устраняя жирный блеск, в самых заметных местах на лбу, подбородке и над бровями. Рекомендаций по уменьшению жирности кожи с помощью ботокса никто из медиков не предоставлял, однако такой способ борьбы с блеском, это обычный побочный эффект при борьбе с морщинами. При этом отмечается снижение потливости в области инъекций, так как происходит парализация мышц и они не стимулируют железы для выработки секрета. На данный момент возросло количество людей, которые жалуются на избыточную сальность кожи после 30, может даже эффект ботокса в силах им помочь справится с такой проблемой