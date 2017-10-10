Сексуальную зависимость признали психическим заболеванием

11 медэкспертов, в том числе и нейропсихиатр из Кембриджского университета, отправили письмо во Всемирную психиатрическую организацию. В нём указано, что есть все основания для того, чтобы секс-зависимость была признана психическим расстройством.

У докторов и общественников, которые помогают людям реабилитироваться в результате домогаельств, после такого заявления поднялись дискуссии. Daily Mail, со слов психолога Харриета Гэррода, пишет, что если сексуальную зависимоть признают психическим заболеванием, многие снимут с себя ответственность за свои поступки и действия, списав все на симптомы "болезни".

Ученые установили, что к психическим расстройствам можно отнести желание близости и частые мысли о сексе. Людей, которым нравится мазохизм, садизм можно отнести к зависимым от секса. Все, что разрушает жизнь и вредит здоровью – становится пленительной привычкой. Как ежедневная бутылка водки убивает организм, так и сексуальная зависимость способна поглотить все, что вы любите и чем дорожите.

В домогательствах на "сексуальной" почве ранее были обвинены игрок в гольф Тайгер Вудс, актёр Кевин Спейси и продюсер Харви Вайнштейн. Именно они списали свои попытки домогательств на психическую болезнь и отправились в центр по представлению реабилитации на курсы лечения от зависимости, что им стоило $35 тыс в месяц.