Названы полезные свойства айвы

Названы полезные восстановительные свойства фрукта айвы. Это растения обладает уникальными лекарственными характеристиками.

Жители России не всегда стремятся покупать айву в магазине из-за некоторых непривычных вкусовых свойств, однако этот экзотический фрукт обладает уникальными лекарственными характеристиками, рецептом которых пользовались еще древние греки.

Специалисты отмечают, что айва обладает отличным расслабляющим эффектом. Отвары из ее семян всегда применяются при процедурах фитотерапии. Отвары употребляют при профилактике кашля и для восстановления дыхательных путей после заболевания.

Кроме этого, отвары айвы широко используют в косметологической индустрии. Они неплохо смягчают кожу.

В составе фрукта содержатся все полезные для организма человека вещества и компоненты, включая яблочную и лимонную кислоту, цинк, медь, фосфор, кальций и железо. В айве много витаминов и это растение обладает антивирусными свойствами.