Онкологи знают, когда победят рак

В Ростове была организована встреча медицинских работников и страховщиков, где они общались об онкологических заболеваниях и видах их лечения. Со слов медиков, излечение от этой страшной болезни в скором времени уже будет доступно.

Как сказал один из участников конференции, еще 15-20 лет и онкозаболевания молочной железы, кишечника, желудка и легкого смогут излечиваться. Для примера была взята болезнь рак молочной железы. При диагностировании болезни на ранней стадии у женщин полностью вылечиться шанс очень высок. На данный момент в РФ порядка 65% женщин переживают пятилетний порог после выявления болезни. Рак молочной железы, в некоторых странах, излечим на 90%. У России есть все шансы достигнуть уровня излечиваемости этих стран.

Есть женщина, у которой был выявлен рак молочной железы четвертой стадии, метастазы распространились уже в печень и кости. В период попадания женщины в клинику как раз проводились эксперименты препаратов, которые подходили под ее диагноз. Результат лечения - 100% исцеление, утилизация первичной опухоли и метастазы. Врачи изначально подвергли сомнению правильности диагноза. Несколько раз пересматривали диагноз, но он подтверждался. Со слов лекарей, правильная терапия и позитивный настрой, помогли женщине победить болезнь.

Как одна из наиболее перспективных разработок в борьбе с раком, онкологи считают иммунотерапию рака. Онко-клетки часто невидимы для иммунитета за некоторой "шапкой-невидимкой", поэтому долгое время специалисты не могли разобраться, как иммунная защита не в состоянии побороть их. Но, только в ближайшее время поняли феномен невидимки, на поверхности раковой клетки есть рецепторы, которые отталкивают клетки иммунной системы. При приближении лимфоцита к онко клетки, для ее уничтожения, рецепторы вредных клеток соединяются с рецепторами на поверхности лимфоцита и губят его. Такой процесс сравним с действием медузного жала. После выяснения таких фактов, специалисты смогли создать препарат, которые помогают лимфоцитам справиться с преградами. В результате, 5-летние рубежы переживают порядка 80% пациентов, вместо 18-20%.

На данный момент по всей территории России выявляется порядка 500000 новых вспышек заболевания. Ежегодная смертность от заболевания приравнивается к 300000. Из-за недоступности многим российским жителям современных методов и технологий от болезни рак люди умирают приблизительно в течении года после заболевания. Приблизительно 50% заболевших – это люди трудоспособного возраста. В зависимости от территориальной принадлежности, люди чаще подвержены тому или иному виду заболевания рака. Но в любом случае, раннее диагностирование болезни, это практически половина успешного лечения. Для этого, каждому, переступившему рубеж в 40 лет, стоит проходит обследование. Не всем известный факт, но в России порядка 80% затрат берет на себя госбюджет страны.