В Красноярске создадут центр трансплантации костного мозга для детей. Такой новостью поделились в краевом правительстве.

Власти Красноярского края продолжают активную подготовку к открытию нового медицинского учреждения для детей. Сообщается, что скоро на базе центра охраны материнства и детства откроется новое отделение, где будут принимать специалисты с решением вопросов о трансплантации костного мозга.

В настоящее время руководство министерства здравоохранения сибирского региона занято вопросом переоборудования помещения под новые нужды Центра. Чиновники и эксперты ознакамливаются с тем, какое оборудование необходимо поставить для работы лечебного учреждения. На совещаниях обсуждались различные организационные вопросы, в том числе по будущей структуре центра по трансплантации.

В прошедшем году прошли обучение у столичных докторов медицинский персонал. В текущем году обучение должно быть продолжено.