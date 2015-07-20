На Алтае автопоезд "здоровье" работает на благо людей

По инициативе Губернатора Алтайского края с 2011 года работает автопоезд "Здоровье". За шесть рабочих лет он посетил все города и все труднодоступные населенные пункты, чтобы проводить обследования и оказывать помощь людям.

В 2017 году врачи автопоезда обследовали более 23 тысяч человек из 367 сел. За помощью к специалистам автопоезда обращались 325 тыс раз, было проведено 450 тыс диагностических исследований. На повторное обследование направили 41 тыс человек, на госпитализацию – 5 тыс. У каждого второго находили заболевания щитовидной железы, сахарный диабет и заболевания костно-мышечной системы. Были случаи, когда автопоезд спасал жизнь. У одного из пациентов врачи диагностировали рак почки. Его направили на операцию в онкоцентр «Надежда», все прошло успешно.

В результате работы "Здоровья" многие жители сел смогли получать помощь эндокринолога, хирурга, офтальмолога и других специалистов, которых не хватало в их поселениях.