Ученые Южной Кореи разработали "умную" линзу для больных диабетом

25 января южно-корейские ученые приступили к разработке «умной» линзы, которая будет контролировать уровень глюкозы в организме людей. Об этом проинформировали зарубежные СМИ.

По информации, которая стала известна на сегодняшний день, экспертам удалось достичь весомых результатов в разработке довольно современного устройства. Сообщается, что ряд опытов, которые были проведены на подопытных кроликах, показали высокую работоспособность «умных» линз. Корейским специалистам, удалось установить в прибор датчик, который будет показывать концентрацию глюкозы в крови человека, а также светодиод. Как только уровень глюкозы в крови достигнет критического показателя, об этом сообщит красный свет.

Специалисты подчеркнули, что сверхсовременное устройство окажется в продаже в течение ближайших пяти лет. На сегодняшний день, на рынке остаются весьма популярными глюкометры, главный недостаток, которого заключается в регулярном прокалывании кожи.