В Дагестане появилась новая жительница девочка–богатырь

В городе Дагестанские Огни родилась девочка, вес которой превышает 6 кг. Девочке уже неделя. При рождении ее вес составлял 6 кг и 300 грамм.

По счету малышка-богатырь - пятый ребенок в семье, вот только никаких комментариев не дают и игнорируют всякое общение с журналистами. Маме богатырши исполнилось 42 года. На свет девочку она родила естественным путем, без оперативной медицинской помощи. По словам врачей, такой вес – это не совсем нормально. У ребеночка уже есть некоторые проблемы со слухом. В дальнейшем могут появляться еще и другие болячки. Пока точно не известно, но по словам врачей, здоровье матери, также может ухудшиться. Появление на свет богатырей и богатырш, уже встречались в природе. Детки обычно рождаются с весом от 6 кг. Такие случаи зафиксированы в Новосибирске и казахстанском городе Тараза.