В Челябинской области жители Сима просят спасти больницу

В Челябинской области жители города Сима просят спасти местную больницу от объединения с другим учреждением здравоохранения. Люди написали обращение в местную администрацию.

Жители небольшого городка на Южном Урале опасаются, что решение об оптимизации местного здравоохранения может сильно повлиять на развитии всего поселения. Сообщается, что более сотни жителей уже написали открытое обращение местному депутату, чтобы он смог приложить усилия по изменению негативной ситуации.

Люди сообщают в обращении, что городскую больницу решают объединить с учреждением, которое находится в соседнем городе.

Жители опасаются, что после такого решения большинство специалистов решат покинуть скромный населенный пункт в Челябинской области и переберутся в Ашу. Есть опасения, что потеря квалифицированных врачей вскоре приведет к вымиранию городского поселения, где на данный момент проживает около 20 тысяч человек.