Визиты близких помогают пациентам скорее поправиться

На прошлой неделе Государственная дума подготовила изменения в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Согласно нововведениям, работники клиники должны предоставить возможность близким пациентов навещать их в отделении реанимации и интенсивной терапии.

На сегодняшний день доктора предоставляют возможность навещать пациентов не только родным и близким, но и друзьям. К людям старшего возраста, которые не имеют родных, разрешено приходить и соседям. Иногородним горожанам дозволены визиты приятелей и сослуживцев. По наблюдению докторов, визиты посетителей не мешают медикам работать.

Даже наоборот, родные люди помогают персоналу по уходу за пациентами. Например, сделать простой массаж или помочь покормить больного, помыть его, или поменять постельное белье. Так как медсестра не может круглосуточно находиться только около одного больного, это даже физически просто невозможно. Как считают сами медики, визиты родных помогают лечащимся скорее поправиться. Однако не каждый готов увидеть дорогого человека на больничной койке. Некоторых это может шокировать. Для этого посетителей заранее к такому визиту подготавливают. Отмечено, что в реанимационное отделение ежедневно поступают от 30 до 60 больных.