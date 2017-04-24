Врачей Москвы обучат бесконфликтному общению с пациентами. В российской столице стартует программа по отработке навыков медиков и разговору с больными.

Власти Москвы подготовили дополнительные курсы по профессиональной подготовке для столичных медицинских сотрудников. По специальной программе в ближайшие месяцы пройдут обучения около пятидесяти тысяч московских медиков.

Занятия будут проходить по нескольким дисциплинам. Предполагается, что врачи получат дополнительные знания по профессиональным навыкам приема пациентов. Также медицинских работников научат уметь правильно выстраивать общение с пациентами, чтобы не доводить разговоры до возникновения конфликтов.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи, когда пациенты нападали на лечащих врачей или сотрудников «скорой помощи». Иногда подобные действия сопровождались тяжелыми последствиями как для одной, так и для другой стороны.