От диеты тупеют! Недостаток полезных продуктов ведет к ухудшению памяти

Плохое питание и дефицит витаминов опасны для мозга.

Недостаток полезных продуктов ведет к ухудшению памяти. Эксперты выяснили, что неправильный рацион может «угробить» не только фигуру, но и снижает когнитивные функции. Нейроны защищают перинейрональные сети (ПНС), которые отвечают за процесс формирования памяти, от токсинов, а дефицит полезных продуктов нарушает баланс в организме и приводит к серьезным сбоям. Проще говоря, от жесткой диеты тупеют!

ПНС – систем, объединяющая определенные клетки мозга в единые структуры. Они регулируют скорость качественного преобразования полученных знаний и опыта в воспоминания. Во время получения новой информации формируются связи (синапсы) между нейронами. Перинейрональные сети или способствуют формированию долговременной связи, которые называются хорошей памятью или блокируют восприятие нового. Недостаток питательных веществ, так же как и избыток вредных, способствует снижению пластичности клеток, которые мешают ПНС защищать синапсы и нейроны от токсинов. Нарушения связей может вызвать тревожность, психические расстройства, болезнь Альцгеймера.

Кроме правильно питания, за качественную память отвечает кислород. Наиболее простой способ насытить организм - физическая активность, прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание и никакая диета не потребуется, чтобы оставаться стройным.