Учёные обнаружили предел выносливости человека

Сегодня, 15:50 \\ Здоровье

Эксперимент доказал существование планки в спорте, которую не преодолеет ни один атлет.

Сотрудники Университета Дьюка провели интересное исследование. В рамках эксперимента участников заставили совершить 140-дневный пробег в США. Учёные обнаружили, что на начальном этапе люди сжигали огромное количество калорий. Затем их организм начал самостоятельно регулировать объем затраченной энергии. В итоге число сжигаемых калорий уменьшилось. Это говорит о том, что предел выносливости человека – это не миф, а реальность. Организм людей природой настроен на экономию собственных ресурсов. Он расходует запасы только в крайней необходимости.

В определенный момент автоматически срабатывает «стоп» и расход энергии уменьшается. Внешне это выглядит, как упадок сил. Действует организм подобным образом ради собственной безопасности. В противном случае человек мог бы достичь полного истощения и погибнуть. Предел выносливости – это некий защитный механизм, подобный боли, который сигнализирует, что происходит перегрузка и нужно немедленно остановиться, дабы не произошла беда.

Возьмем к примеру проделанный опыт. Если бы организм участников эксперимента тратил расходовал калории так же интенсивно, как на начальном этапе, то людям не оставалось бы ничего другого, как целыми днями есть, чтобы компенсировать расход энергии. Однако этого не происходит, поскольку человек достигает предела выносливости и останавливается или же замедляется.

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Автор - Николай Самойлов
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