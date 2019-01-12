Ученые назвали ТОП-4 упражнений при вздутии живота

Сегодня, 12:15 \\ Здоровье

Простые движения помогут вернуть комфорт пищеварительной системе.

Вздутие живота — распространенное явление, приводящее к дискомфорту. Это состояние не только портит внешность, но и может вызывать болевые ощущения. По мнению экспертов, йога способна справиться с неприятным состоянием — ученые назвали ТОП-4 упражнений от вздутия живота.

В первую очередь, к вздутию приводит неправильный прием пищи — переедание, или быстрые перекусы. В таком случае может помочь поза йоги «собака мордой вниз». Необходимо поставить ноги на ширину плеч и, не сгибая их, сделать упор руками. V-образная стойка снизит концентрацию газов в животе.

Еще один способ влияния на вздутие — растягивание мышц живота, которое естественным образом устраняет дисбаланс. Этому способствует поза «собака мордой вверх», для которой необходимо лечь на живот. Подъемы туловища из этой позы смогут «запустить» желудок.

Одним из эффективных упражнений в борьбе с вздутием является поза йоги «свободный ветер», которую рекомендуют при любых болях в животе. Лежа на спине, необходимо подтягивать согнутые ноги к груди. Также действует поза Balasana или «поза ребенка»: сидя на пятках, «положите» туловище на бедра. В этом положении желудок обретает естественную форму, а излишек структур, вызывающих вздутие, устраняется.

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Автор - Сергей Ковалев
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