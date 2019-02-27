19-летняя жительница Великобритании родила ребёнка без кожи

Мальчик родился 7-месячным и весил чуть больше килограмма.

24 ноября 2018 года 19-летняя Джессика Кибблер из Великобритании родила своего первенца. Ребёнок родился 7-месячным, а на его теле было всего 2% верхнего слоя кожи.

Вес мальчика составлял 1,1 кг. Медики сразу предупредили родителей, что его шансы на выживание очень невелики, но делали всё возможное.

Через два месяца кожа на теле ребёнка немного заросла, всё это время мальчик лежал без одежды. Потому что любое прикосновение вызывало сильную боль и раздражение.

За это время ребёнок перенёс заражение крови, заболевания кишечника, герпес и воспаление бронхиол. Недавно ему сделали операцию и пересадили кожу с живота на руку. В ближайшее время, по словам медиков, ему предстоит перенести минимум 4 подобные операции.

О том, что жительница Великобритании Джессика Кибблер родила ребёнка без кожи, узнали медики со всего мира. Сейчас они пытаются найти причину редкого заболевания.

Известно, что девушка во время беременности страдала водянкой почки, а за несколько месяцев до родов и неё было кровотечение. Однако врачами на плановом осмотре не было выявлено отклонений в развитии ребёнка. Сейчас 6-месячный мальчик идёт на поправку и весит около 4 кг.