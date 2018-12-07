Острый перец может оказывать обезболивающий эффект

Вещество в горьком перце провоцирует всплеск гормона радости в организме.

Учёные не перестают радоваться острому перцу, как незаменимому другу в «народной аптечке». На этот раз исследования показали, что он может оказывать обезболивающий эффект. Это происходит за счёт большого количества эндорфинов, которые организм выбрасывает для компенсации сильной горечи во рту.

Острый перец (огонёк, чили и другие) кроме обезболивающего эффекта способствует защите слизистых оболочек организма за счёт капсаицина. Иногда этот плод рекомендуют употреблять тем, у кого затруднения в пищеварении. Важно только помнить, что его ни в коем случае нельзя есть людям с острыми заболеваниями желудка и кишечника, такими как язва или гастрит. Если с этим нет проблем, то острый перец поможет избавиться от депрессии, даст организму огромное количество витаминов и поможет избежать пищевого отравления, если съесть кусочек плода вовремя.