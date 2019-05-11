Сыры с плесенью оказались опаснее, чем казалось ранее – Учёные

Продукт содержит некоторые виды грибка и морфин, которые вызывают привыкание.

Некоторые люди не представляют свою жизнь без сыра и нередко врачи рекомендуют его при разных болезненных расстройствах, но его полезность – очень спорный вопрос. Так, например, любимые гурманами сыры с плесенью, оказались опаснее, чем казалось ранее, и употреблять их можно совсем немного, чтобы не испортить себе качество жизни.

Сыр вызывает зависимость. Речь идет не о кулинарных привычках, а самой настоящей биохимический зависимости, которую вызывают опиаты. Их обнаружили эксперты лаборатории «Уэллкам», штат Северная Каролина. Они проанализировали образцы молока и выявили вещество схожее по составу с морфином. Это крайне опасный наркотик, который вызывает быстрое и стойкое привыкание. Исследователи отмечают, что его концентрация очень мала, но ее вполне достаточно для формирования у человека зависимости. Кроме морфина, обнаружены и другие наркотические вещества - казеин – вид протеина, который во время процесса пищеварения сам преобразуется в наркотик, который входит в группу казоморфинов. В каждых 30 г сыра содержится 5 г казеина. Таким образом, зависимость от сыров не причуда, а настоящая болезнь.

Не последнюю роль в формировании зависимости от сыров имеет плесень. Это грибок, который при попадании в организм строит там свои колонии. Культура является очень жизнестойкой и может проникать в кровь и мозг. В этом случае, ока вмешивается в работу мозга и способствует выработке гормона удовольствия. Человек будет стараться повторить приятный опыт и съест еще кусочек сыра, при этом ощущение сытости уйдет на второй план, уступив место желанию снова и снова получить удовольствие от поедания сыров.

Чревато это появлением гиперинфекций, которые нельзя вылечить антибиотиками, так как организм теряет к ним чувствительность. Кроме этого повышается риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета, рака, ожирения и других недугов.