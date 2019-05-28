Кальяны и вейпы «убивают» лёгкие – врачи

Сегодня, 04:57 \\ Здоровье

Московские медики уверяют, что безопасного курения вообще не существует. В любом случае человек вдыхает опасные вещества.

В столичном Центре профилактики и лечения табакокурения сделали предупреждение всем любителям поиска альтернативы обычным сигаретам. По словам специалистов, кальян тоже может «наградить» курильщика туберкулёзом и прочими опасными заболеваниями лёгких.

Руководитель Центра рассказал, что на жидкости, используемые в вейпах и кальянах, не существует строгого технического регламента. Из этого следует, что состав таких наполнителей представляет собой большую загадку. Врачи говорят, что кальяны не проходят нужной санитарной обработки. Это является прекрасной почвой для бактерий и вирусов, которые «убивают» лёгкие. Кроме того, статистика показывает, что люди, курящие вейпы и кальяны, со временем переходят на сигареты. Отдельно стоит обратить внимание на парокурение. В Центре профилактики и лечения табакокурения заявляют, что вейперы рискуют получить страшную форму бронхита, которая известна, как «попкорновое заболевание». Этот вид бронхита часто попадался у производителей попкорна, которые вдыхали пары ароматизатора. При этом заболевании в лёгких возникают воздушные пробки, из-за которых человек начинает задыхаться. Учёные настоятельно рекомендуют отказаться от любых попыток вдыхания ядовитых веществ, чтобы обезопасить себя от преждевременной смерти.

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Автор - Антон Словацкий
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