Популярный чай из корня солодки вызывает повышенное давление – учёные

Сегодня, 12:16 \\ Здоровье

1-2 стакана в день могут вызывать задержку жидкости в организме, головную боль и боязнь света.

Канадские учёные провели исследование и выяснили, что популярный чай из корня солодки вызывает гипертонию. Если бы не случайный пациент, поступивший в больницу с жалобами на беспричинное повышение давление, медики не смогли бы зафиксировать риск для здоровья человека от травяного чая.

Доктор Жан-Пьер Фалет из Университета Макгила говорит: «Чрезмерное употребление некоторых растительных продуктов может иметь побочные эффекты. В особенности это продукты, содержащие экстракт корня солодки. Они повышают кровяное давление, вызывать задержку воды и снижают уровень калия».

«Виновник» открытия поступил в больницу с критически повышенным кровяным давлением, а также отёками в области икр, головной болью, чувствительностью к свету и усталостью. 84-летнему мужчине была оказана неотложная помощь, после чего он рассказал о приёме чая из корня солодки в размере 1-2 кружки в день. Неожиданный эффект последовал уже через две недели после начала приёма. Фалет подчеркнул, что такой чай противопоказан беременным, людям с сердечной недостаточностью, людям с больной печенью и надпочечниками, а также детям возрастом до года.

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Автор - Юлия Брик
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