Секрет долголетия раскрыт: Эксперт назвал способ, как омолодиться на 30 лет

Необходимо придерживаться питьевого режима, добавить в свою жизнь физические нагрузки и изменить принцип питания.

Наверное многие женщины хотели бы сохранить свою молодость как можно дольше. Большинство для этого прибегает к услугам косметологов и пластике. Оказывается можно обойтись без таких глобальных методов и недавно эксперт назвал способ, как омолодиться на 30 лет. Вернее это целый комплекс действий, который поможет женщинам выглядеть гораздо моложе своих лет.

Ни для кого не секрет, что питание в этом вопросе занимает одну из главных ролей. Диетологи советуют женщинам после 40 обратить на него особое внимание. Нужно увеличить потребление пищи с высоким содержанием жирных кислот омега-3, омега-6, омега-9. Они содержатся в авокадо, жирной рыбе, растительных маслах, орехах. Тогда волосы, кожа и ногти скажут вам «спасибо». Также лучше сократить потребление мяса, сахара и продуктов из белой муки.

Не менее важный момент это вода. Диетологи рекомендуют выпивать 1,5-2 литров воды в день. Это поможет держать кожу в тонусе и предотвратит образование ранних глубоких морщин.

Сохранить молодость помогут физические упражнения. Это не обязательно должны быть многочасовые занятия в спортзале. Необходимо выбрать те виды спорта, которые будут приносить максимум удовольствия. Например, ходьба, фитнес, танцы, йога или пилатес.

Ну и последнее, на что хотят обратить внимание специалисты это косметика и её удаление. В завершении дня женщины чаще всего смывают макияж с помощью ватных дисков и мицеллярной воды или различных тоников. Это неправильный метод. Косметологи приводят в пример японок, которые в 50 лет выглядят на 20. Эти женщины раскрыли свой секрет молодости. Они смывают макияж очень нежно, еле притрагиваясь к лицу.

Соблюдая эти несложные правила можно выглядеть гораздо моложе своих сверстниц не прибегая к услугам пластических хирургов.