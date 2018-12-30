Игры – зло? Зависимость от видеоигр является психическим расстройством – ученые

Такое заключение приняла Всемирная организация здравоохранения.

У многих родителей, всерьез озабоченных состоянием своего ребенка, может появиться очередной аргумент в пользу ограничения «экранного времени». Всемирная организация здравоохранения заявила, что зависимость от видеоигр является психическим расстройством.

Данная организация составляет международную классификацию всех болезней. В ней зависимость от видеоигр описывается как «образец постоянного и повторяющегося игрового поведения, которое становится главным приоритетом, по сравнению с другими».

Эксперт ВОЗ рассказывает, что хуже всего дела обстоят с геймерами, которые тратят на игры около 20 часов в день. Ради очередных рекордов или просто приятного времяпровождения они готовы отказываться от еды, сна, работы, учебы и других дел.

Такое поведение появляется не сразу, а нарастает постепенно. Игрок, бесконтрольно увлекающийся видеоиграми, постепенно может быть втянут в настоящую зависимость, при которой ему будет хотеться играть все больше и больше. Если такая тенденция замечается больше года, то можно заявлять о появлении некоторых отклонений в психическом здоровье пациента, заявляют специалисты организации.

Игровое сообщество, в лице представителей игровых компаний, отвечая на заявление о включении игровой зависимости в перечень психических отклонений, прокомментировало, что продукцией игровых компаний пользуется более двух миллиардов человек по всему миру и такое решение ВОЗ является избыточным. А игроки уверены, что врачи драматизируют ситуацию, а игры – не зло.