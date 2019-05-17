Заболеть может каждый! Доктор рассказал, как определить слабоумие на начальной стадии

Сегодня, 18:55 \\ Здоровье

В случае с деменцией, никакие отговорки больного не должны приниматься во внимание.

Слабоумие — это ненормальное состояние старения, которое поразило свыше 47 миллионов людей во всём мире. Заболеть деменцией может каждый, даже тот, кто просто ухаживал за больным человеком длительное время. Особенно предрасположены люди пожилого возраста.

Основываясь на собственном опыте, психотерапевт Кистенёв Сергей рассказал, как определить слабоумие на начальной стадии. В первую очередь доктор рекомендует обращать внимание на поведение родных и близких. Недавно учёные доказали, что неадекватный смех также является признаком деменции. Конечно же возраст, особенности характера и жизненные условия оказывают влияние на повадки человека.

Однако, заподозрив неладное нужно срочно заставить человека сдать анализы, не воспринимая отговорки. Первыми в списке стоят: ТТГ, Т3 и Т4, ферритин и витамин В12 и D, после необходимо сделать МРТ. Несмотря на то, что наука развивается непомерными шагами, у деменции до сих пор нет лечения. Но если своевременно определить недуг, можно замедлить его прогрессирование.

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Автор - Юлия Брик
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