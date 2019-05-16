Недостаток витамина приводит к заболеваниям эндокринной и иммунной системы, а также к болезням костей и зубов.

Витамин D, также известный как солнечный витамин, играет важную роль в работе организма. Наиболее известна его помощь в накоплении кальция в костных клетках.

Раньше врачи рекомендовали принимать солнечные ванны людям склонным к дефициту витамина D. Однако, чтобы получить высокий уровень витамина необходимо отказаться от применения солнцезащитных кремов, что может привести к возникновению рака кожи. Чтобы избежать опасные методы, врачи назвали лучшие продукты при дефиците витамина D, способные восполнить его недостаток с лихвой.

Первое место в списке продуктов с высоким содержанием витамина D занимает рыбий жир. Его современная форма в виде капсул позволяет дозировать приём и совмещать его с водой или другими напитками. В одной чайной ложке рыбьего жира содержится 113% от рекомендуемой суточной нормы.

На втором месте располагается рыба. Всего 100 г лосося содержит 112% от нормы, а 30 г сырой сельди - 114%. Консервированная рыба восполняет запасы витамина гораздо хуже.

Хорошим поставщиком солнечного витамина будут различные морепродукты. Так сырые устрицы восполнят 67% суточной нормы.

Один большой яичный желток способен восполнить 5% от нормы. Для веганов хорошим источником витамина D являются грибы. Одна чашка сырых белых грибов содержит 3% от суточной нормы. Из фруктов витамин содержит только обогащенный апельсиновый сок (35%). Для людей, ведущих веганскую диету предусмотрены добавки витамина в соевое молоко, ведь одна его чашка способна восполнить 25-35% от необходимого уровня. На витамин также богаты йогурты и зерновые культуры.

Поддерживать уровень витамина D крайне важно, ведь его недостаток влияет не только на состояние костей, но и на иммунную и эндокринную систему. Люди с дефицитом витамина D раздражительны, склонны к полноте и потери волос. Правильная диета и контроль за питанием может помочь привести здоровье в порядок.