Диетологи призывают перестать пить кофе летом

Сегодня, 07:37 \\ Здоровье

Ученые Университета Южной Австралии выяснили, какое количество кофе употреблять ежедневно, чтобы не вредить здоровью. Для поддержания тонуса достаточно выпивать до пяти чашек ароматного напитка. При повышении нормы, риск, обзавестись сердечно-сосудистыми заболеваниями увеличивается на 22%.

 

Как утверждает диетолог Елена Соломатина, даже учитывая, что выявлено безопасное количество, в летнее время года от кофе лучше отказаться. Поводом служит усиление нагрузки на сердечно-сосудистую и мочевыделительную системы. Кофе способствует выведению жидкости из организма, что может привести к обезвоживанию, так как в жару потеря жидкости достаточно велика из-за потоотделения. Вследствие, увеличивается риск образования тромбов, теплового удара и других, негативно сказывающихся на здоровье, последствий.

Соломатина рассказала в «Вечерней Москве», чем можно заменять кофе, и оставаться бодрым. По словам диетолога, лучше всего пить воду по несколько глотков каждые 20-30 минут. В воду можно добавить имбирь, сок лайма или лимона, мяту. Минимизировать вероятность появления судорог и восстановить баланс мышц помогут взвары. Для их приготовления можно на ночь залить водой курагу, чернослив или инжир.

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