Боль в пояснице скрывает три смертельные болезни
Обезболивающий укол снимает спазмы, но в итоге человек «сгорает» от сахарного диабета, рака и остеоартрита, говорят медики.
Боль в пояснице может быть болезненной и изнурительной, и не зная точную причину своего состояния люди часто прибегают к временным мерам, например обезболивающий укол или пероральный порошок. В итоге после боль возвращается и симптомы повторяются. Но такое поведение не одобряют медики, ведь по их словам, боль в пояснице скрывает три смертельные болезни. Это состояние остаётся распространенной проблемой здоровья и обусловлено целым рядом основных причин, таких как травмы, активность и хронические заболевания. По словам профессора Квинетт Лоу из отделения физиотерапии в Университете Стелленбош, боль в спине является основной причиной невыхода на работу в Южной Африке и вызывает больше инвалидности, чем рак легких, кишечника и молочной железы вместе взятых. Первым скрытым заболеванием называют остеоартрит. Артроз или дегенеративное заболевание суставов - это состояние, вызванное ухудшением состояния хряща и кости, которые составляют пораженные суставы. Согласно этой статье Health24, это четвертая по частоте причина проблем со здоровьем у женщин во всем мире и восьмая у мужчин. Эта болезнь обычно поражает суставы в руках, коленях, бедрах и позвоночнике. Основными проявлениями остеоартрита с акцентом на спину и позвоночник являются боль и тугоподвижность спины, но они также могут проявляться как мышечная слабость или онемение вследствие костных наростов, давящих на корешки спинного мозга.
Рак кости может также вызвать ослабление костных тканей, что может привести к патологическим переломам и коллапсу костей, что в конечном итоге вызывает боль. Эксперт добавляет, что рак из первичных мест, таких как рак простаты, легких, молочной железы и толстой кишки, среди прочего, может распространяться или метастазировать в кости спины, вызывая боль в спине.
Лечение этого вида боли в спине зависит, главным образом, от причины, ведь физическая терапия, паллиативная помощь, обезболивающие препараты и хирургическое вмешательство являются вариантами, которые помогают облегчить боль. Третьим смертельным диагнозом при болях в спине может стать сахарный диабет. Исследование, проведенное в этом году учёными из Университета Сиднея, показало, что у диабетиков риск возникновения боли в пояснице на 35% выше, чем у пациентов, не страдающих этим заболеванием.
Таким образом, боль в пояснице скрывает три смертельные болезни, которые в любом случае стоит исключить из анамнеза, а в результате подтверждения догадок о диагнозе – немедленно начать лечение.