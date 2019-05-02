Боль в пояснице скрывает три смертельные болезни

Сегодня, 13:01 \\ Здоровье

Обезболивающий укол снимает спазмы, но в итоге человек «сгорает» от сахарного диабета, рака и остеоартрита, говорят медики.

Боль в пояснице может быть болезненной и изнурительной, и не зная точную причину своего состояния люди часто прибегают к временным мерам, например обезболивающий укол или пероральный порошок. В итоге после боль возвращается и симптомы повторяются. Но такое поведение не одобряют медики, ведь по их словам, боль в пояснице скрывает три смертельные болезни. Это состояние остаётся распространенной проблемой здоровья и обусловлено целым рядом основных причин, таких как травмы, активность и хронические заболевания. По словам профессора Квинетт Лоу из отделения физиотерапии в Университете Стелленбош, боль в спине является основной причиной невыхода на работу в Южной Африке и вызывает больше инвалидности, чем рак легких, кишечника и молочной железы вместе взятых. Первым скрытым заболеванием называют остеоартрит. Артроз или дегенеративное заболевание суставов - это состояние, вызванное ухудшением состояния хряща и кости, которые составляют пораженные суставы. Согласно этой статье Health24, это четвертая по частоте причина проблем со здоровьем у женщин во всем мире и восьмая у мужчин. Эта болезнь обычно поражает суставы в руках, коленях, бедрах и позвоночнике. Основными проявлениями остеоартрита с акцентом на спину и позвоночник являются боль и тугоподвижность спины, но они также могут проявляться как мышечная слабость или онемение вследствие костных наростов, давящих на корешки спинного мозга.

«Нужно понимать, что боль в спине может быть связана с первичным раком кости, который может присутствовать в позвонках или позвоночнике», - говорят медики. «В результате этот тип рака может вызвать давление на другие ткани в области, включая нервные корешки».

Рак кости может также вызвать ослабление костных тканей, что может привести к патологическим переломам и коллапсу костей, что в конечном итоге вызывает боль. Эксперт добавляет, что рак из первичных мест, таких как рак простаты, легких, молочной железы и толстой кишки, среди прочего, может распространяться или метастазировать в кости спины, вызывая боль в спине.

Лечение этого вида боли в спине зависит, главным образом, от причины, ведь физическая терапия, паллиативная помощь, обезболивающие препараты и хирургическое вмешательство являются вариантами, которые помогают облегчить боль. Третьим смертельным диагнозом при болях в спине может стать сахарный диабет. Исследование, проведенное в этом году учёными из Университета Сиднея, показало, что у диабетиков риск возникновения боли в пояснице на 35% выше, чем у пациентов, не страдающих этим заболеванием.

«Существует четыре основных типа невропатии, и симптомы, варьирующиеся от дискомфорта до онемения и сильной боли, такой как боль в спине, могут по-разному влиять на людей», - говорят медики. «При мононевропатии (или фокальной невропатии) у вас обычно есть повреждение одного нерва или нервного ствола. Это может вызвать хроническую боль в пояснице, обычно испытываемую диабетиками».

Таким образом, боль в пояснице скрывает три смертельные болезни, которые в любом случае стоит исключить из анамнеза, а в результате подтверждения догадок о диагнозе – немедленно начать лечение.

Поделиться новостью:
Автор - Ольга Милославская
Главное за неделю

Экономим и худеем: базовый набор продуктов, которые должны быть в холодильнике у каждого

  Врач-диетолог Татьяна Селезнёва из Ярославля в эту пятницу поделилась идеей «базового...

Врачи сообщают о том, что снизить давление можно без лекарств

 Отечественные медики дают несколько простых, но эффективных советов по снижению давления...

Лягушки вымрут через 50 лет: Учёные назвали плачевные последствия глобального потепления

 Смертельная болезнь амфибий распространяется из-за высокой температуры окружающей среды.

Прислушайся к сердцу: Медики рассказали, как распознать симптомы аневризмы аорты

 9 мая от этой болезни умер известный журналист Сергей Доренко. Именно сердечная...

Прислушайся к сердцу: Медики рассказали, как распознать симптомы аневризмы аорты

 9 мая от этой болезни умер известный журналист Сергей Доренко. Именно сердечная...

В Samsung запатентовали складной «смартфон-кирпич»

После провала с Galaxy Fold компания разрабатывает устройство, сгибающееся в трёх местах.

Палочки для еды помогут сохранить стройную фигуру

Диетологи назвали альтернативный способ похудения без особого труда.

Камеры смартфонов Samsung получат 64-мегапиксельные сенсоры

Датчик изображения ISOCELL Bright GW1 поднимет светочувствительность мобильных камер на...

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с...

Колонизация отменяется. Ученые узнали почему Марс теряет воду

Они считают, что основную роль в процессе играет орбита Красной планеты.

Миллионы спасти от шизофрении: учёные научились заблаговременно выявлять заболевание

Шизофренией страдают 23 миллиона. В исследовании участвовали 81 пациент - люди в возрасте...

Жир растает на глазах: Диета «ленивый кето» поможет подготовиться к пляжному сезону

 Больше жиров, умеренное количество белков и очень мало углеводов помогут привести фигуру...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ