Обезболивающий укол снимает спазмы, но в итоге человек «сгорает» от сахарного диабета, рака и остеоартрита, говорят медики.

Боль в пояснице может быть болезненной и изнурительной, и не зная точную причину своего состояния люди часто прибегают к временным мерам, например обезболивающий укол или пероральный порошок. В итоге после боль возвращается и симптомы повторяются. Но такое поведение не одобряют медики, ведь по их словам, боль в пояснице скрывает три смертельные болезни. Это состояние остаётся распространенной проблемой здоровья и обусловлено целым рядом основных причин, таких как травмы, активность и хронические заболевания. По словам профессора Квинетт Лоу из отделения физиотерапии в Университете Стелленбош, боль в спине является основной причиной невыхода на работу в Южной Африке и вызывает больше инвалидности, чем рак легких, кишечника и молочной железы вместе взятых. Первым скрытым заболеванием называют остеоартрит. Артроз или дегенеративное заболевание суставов - это состояние, вызванное ухудшением состояния хряща и кости, которые составляют пораженные суставы. Согласно этой статье Health24, это четвертая по частоте причина проблем со здоровьем у женщин во всем мире и восьмая у мужчин. Эта болезнь обычно поражает суставы в руках, коленях, бедрах и позвоночнике. Основными проявлениями остеоартрита с акцентом на спину и позвоночник являются боль и тугоподвижность спины, но они также могут проявляться как мышечная слабость или онемение вследствие костных наростов, давящих на корешки спинного мозга.

«Нужно понимать, что боль в спине может быть связана с первичным раком кости, который может присутствовать в позвонках или позвоночнике», - говорят медики. «В результате этот тип рака может вызвать давление на другие ткани в области, включая нервные корешки».

Рак кости может также вызвать ослабление костных тканей, что может привести к патологическим переломам и коллапсу костей, что в конечном итоге вызывает боль. Эксперт добавляет, что рак из первичных мест, таких как рак простаты, легких, молочной железы и толстой кишки, среди прочего, может распространяться или метастазировать в кости спины, вызывая боль в спине.

Лечение этого вида боли в спине зависит, главным образом, от причины, ведь физическая терапия, паллиативная помощь, обезболивающие препараты и хирургическое вмешательство являются вариантами, которые помогают облегчить боль. Третьим смертельным диагнозом при болях в спине может стать сахарный диабет. Исследование, проведенное в этом году учёными из Университета Сиднея, показало, что у диабетиков риск возникновения боли в пояснице на 35% выше, чем у пациентов, не страдающих этим заболеванием.

«Существует четыре основных типа невропатии, и симптомы, варьирующиеся от дискомфорта до онемения и сильной боли, такой как боль в спине, могут по-разному влиять на людей», - говорят медики. «При мононевропатии (или фокальной невропатии) у вас обычно есть повреждение одного нерва или нервного ствола. Это может вызвать хроническую боль в пояснице, обычно испытываемую диабетиками».

Таким образом, боль в пояснице скрывает три смертельные болезни, которые в любом случае стоит исключить из анамнеза, а в результате подтверждения догадок о диагнозе – немедленно начать лечение.