Эффективность походов к врачу зависит от времени суток

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Доказано снижение способности к принятию правильных врачебных решений в течение дня.

Исследователи из Университета Пенсильвании нашли связь между эффективностью врача, и временем суток. Как выяснилось, первые восемь часов рабочего дня – самое эффективное время для похода в больницу.

Анализ врачебных назначений показал, что дополнительные анализы чаще проводили в первой половине дня. Так, скрининг рака молочной железы назначили 64% пациентов утром, а к 17 часам этот показатель падал до 48%. Проктологи проводили 48% исследований на предмет кишечных опухолей утром, и лишь 23% - вечером.

Авторы исследования уверены, что это обусловлено усталостью, которая мешает специалисту трезво оценить ситуацию. Врачи, назначавшие одни и те же анализы несколько раз, попросту забывали о них к вечеру, а пациенты, посетившие больницу во второй половине дня, пытались пораньше покинуть лечебное учреждение.

Тот факт, что эффективность походов к врачу зависит от времени суток, доказывает феномен «усталости от принятия решений». Ученые убеждены, что рабочий день врачей необходимо сократить для максимальной эффективности.

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Автор - Сергей Ковалев
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