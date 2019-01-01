Обычные продукты помогут навсегда избавиться от зависимости

Многим заядлым курильщикам, пытающимся бросить вредную привычку известно, что отказ от курения влечет за собой прибавку в весе.

Выяснилось, что существует ряд продуктов, которые помогают побороть никотиновую зависимость и не набрать лишние килограммы.

Врач-диетолог Лариса Полякова рассказала, что есть ряд продуктов, с помощью которых можно легко избавиться от тяги к никотину. Лидирующие места среди таких продуктов занимают горький шоколад и имбирь. Кроме того, темный шоколад является отличным антидепрессантом, что немало важно при стрессе, возникающем в попытке бросить курить, также, он удовлетворяет часто возникающую потребность в сладком. Имбирь, в свою очередь, является отличным средством выведения токсинов из организма, омолаживает и помогает в борьбе с лишним весом.

Тем, кто хочет отказаться от курения, врач-диетолог советует употреблять продукты, содержащие в себе витамин С, поскольку он долго разрушается сигаретным дымом. Например, можно использовать сок лимона в качестве заправки для салатов или добавлять в воду и чай. Отбить желание выкурить сигарету, помогают фрукты и овощи с кислым и горьким вкусом, а также корица, которая регулирует уровень глюкозы в крови.