Это должен знать каждый! Учёные назвали привычные продукты, «убивающие» сердце человека

Ежедневно миллионы людей употребляют вредную пищу, даже не догадываясь о её воздействии на сердечную мышцу. Советы медицинских экспертов помогут продлить жизнь и существенно улучшить её качество путём отказа от некоторых лакомств.

Многие граждане знают, что частое потребление фастфуда приводит к серьёзным проблемам в работе сердечно-сосудистой системы. Однако, исследования учёных подтвердили, что даже безобидная на первый взгляд пища может негативно сказаться на работе сердечной мышцы. Недавно медицинские специалисты назвали привычные продукты, «убивающие» сердце, так как это должен знать каждый человек, заботящийся о своём здоровье. В данном списке неожиданно оказалось пиво, ведь этот напиток является неотъемлемой частью ужина у большого количества мужчин. Как выяснилось, употребление более 0,5 литра пива в день способно привести к развитию сердечных заболеваний у мужчин, а для дам безвредная доза хмельного напитка составляет 0,33 литра. Также не стоит усердствовать с поглощением тортов с кремом, сдобных печений и прочих сладостей, при изготовлении которых используются модифицированные жиры. Чёрная и красная икра, обожаемая миллионами, таит в себе не меньшую опасность для сердца, поэтому разбогатев, не стоит сразу же закупаться тоннами этого деликатеса, что может негативно сказаться на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Редкий праздник обходится без торжественного открытия бутылки шампанского, но оно, как подтвердили учёные, также изнашивает сердечную мышцу, поэтому пить вожделенный напиток и прочие шипучие вина следует в строго ограниченных количествах. Любителей подслащенных соков и безалкогольных напитков ожидает неутешительная новость о том, что их любимые лакомства наносят один лишь вред сердцу, принося в организм человека лишний сахар. Фанаты кинематографа нередко приобретают ведёрца попкорна перед просмотром очередного блокбастера, даже не догадываясь, что он тоже оказался в списке «врагов» сердца, поэтому поедание жареной кукурузы в масле нужно повторять лишь изредка, ограничивая и количество потребляемого продукта. Что касается полезных для сердца продуктов, работу важнейшего органа помогут наладить свежевыжатые соки, салаты из свеклы и моркови, а также сухофрукты, зелень, орехи, творог и каши.