Врачи сообщают о том, что снизить давление можно без лекарств

Сегодня, 04:51 \\ Здоровье

Отечественные медики дают несколько простых, но эффективных советов по снижению давления до приезда кареты скорой помощи.

 

Известно, что при повышенном давление сильно страдают кровеносные сосуды, а также увеличивается риск развития инсульта. Поэтому врачи советуют выполнять несколько простых правил, которые способствуют нормализации давления.

Самое важное − сократить число сердечных сокращений, снизив давление до 130/80. В этом случае помогает глубокое дыхание. Оно должно быть без спешки, считая до пяти при каждом выдохе и вдохе.

Вторым действенным правилом при пониженном либо повышенном биении сердца является горячий или холодный поток воды. Этот метод действует за счёт прилива крови к конечностям.

Также рекомендуется заварить чай с мятой и выпить отвар валерианы. На основе яблочного уксуса сделать раствор и приложить примочки к ступням ног.

Все эти способы являются лишь временной мерой, поэтому важно не откладывать лечение поход к специалисту. Но не стоит забывать, что повышенное давление является отражением вашего образа жизни. Чтобы быть здоровым, необходимо следить за своим питанием, корректировать вес, заниматься спортом, вести активный образ жизни и меньше переживать. Также врачи настаивают на исключении вредных привычек в виде алкоголя, курения и кофе.

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