Врачи сообщают о том, что снизить давление можно без лекарств
Отечественные медики дают несколько простых, но эффективных советов по снижению давления до приезда кареты скорой помощи.
Известно, что при повышенном давление сильно страдают кровеносные сосуды, а также увеличивается риск развития инсульта. Поэтому врачи советуют выполнять несколько простых правил, которые способствуют нормализации давления.
Самое важное − сократить число сердечных сокращений, снизив давление до 130/80. В этом случае помогает глубокое дыхание. Оно должно быть без спешки, считая до пяти при каждом выдохе и вдохе.
Вторым действенным правилом при пониженном либо повышенном биении сердца является горячий или холодный поток воды. Этот метод действует за счёт прилива крови к конечностям.
Также рекомендуется заварить чай с мятой и выпить отвар валерианы. На основе яблочного уксуса сделать раствор и приложить примочки к ступням ног.
Все эти способы являются лишь временной мерой, поэтому важно не откладывать лечение поход к специалисту. Но не стоит забывать, что повышенное давление является отражением вашего образа жизни. Чтобы быть здоровым, необходимо следить за своим питанием, корректировать вес, заниматься спортом, вести активный образ жизни и меньше переживать. Также врачи настаивают на исключении вредных привычек в виде алкоголя, курения и кофе.