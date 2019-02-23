Психологи доказали, что правильная расстановка жизненных приоритетов уменьшает стресс

Сегодня, 07:27 \\ Здоровье

Согласно исследованиям, избавление от многих внешних раздражителей может продлить жизнь на года. Нервная система связана почти со всеми человеческими органами, поэтому нужно уделять своему внутреннему спокойствию особое внимание.

 

В окружении каждого человека есть кто-то, кто постоянно нервничает и беспокоится по пустякам, тем самым приводя в напряжённое состояние всех остальных. Такое пагубное влияние «заразительных» людей напрямую отражается на внутренней гармонии всех его окружающих, если конечно они не обладают никаким иммунитетом на такого рода воздействие.

Психологами был составлен примерный список, отражающий наиболее часто встречаемые внешние факторы, ежедневно воздействующие на человеческую психику.

Так одними из основных составляющих повседневного стресса стали переживания из-за будущих перемен. Люди напрасно переживают по поводу того, что в дальнейшем и вовсе может не произойти. В таком случае, если перемены действительно неизбежны, то психологи советуют просто обдумать план своих действий на будущее, чтобы избежать непредвиденных ситуаций. Эффективней будет, если все свои мысли записывать на бумаге. Так во время очередной паники можно перечитать свои записи и вновь успокоиться.

Учёными был отмечен и тот факт, что зачастую люди неправильно расставляют приоритеты и свои взгляды на ценность каких-либо вещей. Правильная расстановка жизненных приоритетов — ведёт к большей продолжительности жизни, как отмечают медики. Каждому необходимо научиться понимать, что с течением времени любая вещь теряет свою ценность, будь то что-то материальное или духовное. Людям свойственно переоценивать некоторые вещи или поступки других людей, после чего дальнейшее разочарование сильно ударяет по нервам.

Исследователи также отметили, что нервная система напрямую связана с желудком, поэтому частые стрессы приводят к болям в животе, головным болям и бессоннице, а это оставляет заметный след на общем здоровье организма.

Все излишние переживания обитают не вокруг человека, а внутри него, стоит лишь уделить время себе, чтобы расставить всё по полочкам и решить то, что является его основной целью, ведь в дальнейшем это может помочь сохранить пару лет жизни.

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Автор - Дарья Дунаевич
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