Медики рассказали, почему лук надо заменить крапивой

Вчера, 23:05 \\ Здоровье

Сделать это целесообразно по экономическим причинам с учётом пользы растений.

Медики заявили, что лук надо заменить крапивой, поскольку она дешевле и содержит больше полезных веществ. Врачи рассказали, почему людям стоит обращать пристальное внимание на разные сорта растений. Оказывается, в репчатом луке, который обычно оставляют на зиму, мало витаминов, гораздо больше их в порее. Крапива – это настоящая сокровищница здоровья. 20 листьев растения удовлетворяют суточную потребность человека в витамине A. Ещё в крапиве содержится много железа, магния, меди, кальция и других микроэлементов. Она богата витаминами K, E и B.

При регулярном употреблении нормализуется работа нервной, сердечно-сосудистой систем, кишечника, повышается иммунитет, улучшается настроение. Это особенно важно весной, когда силы организма после зимы ослаблены и ему требуются дополнительные источники витаминов.

Крапива укрепляет сопротивляемость организма к различным болезням. Она улучшает качество крови и стабилизирует обмен веществ. Она даже снижает содержание сахара в крови, что очень важно для людей, страдающих диабетом.

Медики рекомендуют заменять лук этим растением, поскольку оно полезнее и дешевле. Крапиву используют как профилактическое средство при неправильном функционировании печени и почек. Она пользуется большой популярностью в народе из-за доступности.

Минздрав Украины посоветовал гражданам ради экономии перейти с лука на крапиву. Благодаря этому можно сохранить деньги и оздоровить организм. Различные отвары из крапивы делают человека энергичным и веселым. При регулярном употреблении растения рассасываются даже склеротические бляшки. Вот почему её стоит вводить в постоянный рацион.

Поделиться новостью:
Автор - Николай Самойлов
Главное за неделю

Медики: высокие дозы витамина D снижают смертность от рака желудка

В исследовании приняли участие 139 пациентов. Они принимали витамин D в течение 22,9...

Иммунный фермент защитит от диабета второго типа

Фермент регуляторных Т-лимфоцитов успокаивает клетки, которые реагируют на лишний вес и...

Медики рассказали, почему лук надо заменить крапивой

Сделать это целесообразно по экономическим причинам с учётом пользы растений.

Земля расколется надвое. Чем грозит аномалия у берегов Португалии?

Рядом с европейской страной учёные заметили признаки глобальной катастрофы.

Старушка ещё может летать! Эксперты назвали лучшие способы повышения производительности Windows 7

Очередное обновление сделает 10 версию операционной системы от Microsoft ещё более...

Чёрный или все-таки зелёный? Диетологи выяснили, от какого чая стоит отказаться

Напиток помогает взбодрить организм человека, однако также обладает возбуждающим...

Медики назвали повседневные привычки, которые делают кривым позвоночник

Среди этих привычек: курение, злоупотребление кофе и сидячий образ жизни. Проблемы могут...

Смартфон Realme X попал на видео

Новинка от дочернего бренда OPPO попала в видео-обзор на YouTube.

Пророчество Ванги о страшной болезни: Ясновидящая предсказала эпидемию вируса «мгновенной старости» к 2088 году

Молодые люди за пару секунд превратятся в дряхлых стариков, но учёным в итоге удастся...

Проверены временем: Эксперт назвал лучших производителей жёстких дисков

Подобрать вариант поможет список, в который вошли лучшие жесткие диски от продвинутых...

Составлен ТОП-5 самых ожидаемых игр современности

Новинки, и продолжения известных серий, которые игроки готовы приобрести до релиза.

Майя предвидели опасность Нибиру и ушли вглубь планеты: Учёные нашли подземный ход, оставленный древней цивилизацией

Древние люди могли обнаружить существование жизни внутри Земли. Они пошли на разведку....
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ