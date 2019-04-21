Медики рассказали, почему лук надо заменить крапивой

Сделать это целесообразно по экономическим причинам с учётом пользы растений.

Медики заявили, что лук надо заменить крапивой, поскольку она дешевле и содержит больше полезных веществ. Врачи рассказали, почему людям стоит обращать пристальное внимание на разные сорта растений. Оказывается, в репчатом луке, который обычно оставляют на зиму, мало витаминов, гораздо больше их в порее. Крапива – это настоящая сокровищница здоровья. 20 листьев растения удовлетворяют суточную потребность человека в витамине A. Ещё в крапиве содержится много железа, магния, меди, кальция и других микроэлементов. Она богата витаминами K, E и B.

При регулярном употреблении нормализуется работа нервной, сердечно-сосудистой систем, кишечника, повышается иммунитет, улучшается настроение. Это особенно важно весной, когда силы организма после зимы ослаблены и ему требуются дополнительные источники витаминов.

Крапива укрепляет сопротивляемость организма к различным болезням. Она улучшает качество крови и стабилизирует обмен веществ. Она даже снижает содержание сахара в крови, что очень важно для людей, страдающих диабетом.

Медики рекомендуют заменять лук этим растением, поскольку оно полезнее и дешевле. Крапиву используют как профилактическое средство при неправильном функционировании печени и почек. Она пользуется большой популярностью в народе из-за доступности.

Минздрав Украины посоветовал гражданам ради экономии перейти с лука на крапиву. Благодаря этому можно сохранить деньги и оздоровить организм. Различные отвары из крапивы делают человека энергичным и веселым. При регулярном употреблении растения рассасываются даже склеротические бляшки. Вот почему её стоит вводить в постоянный рацион.