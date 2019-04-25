Палочки для еды помогут сохранить стройную фигуру

Сегодня, 07:02 \\ Здоровье

Диетологи назвали альтернативный способ похудения без особого труда.

Эксперты настоятельно рекомендуют использовать палочки для еды людям с лишним весом. Они помогут сохранить стройную фигуру и сделают человека здоровее. Использование палочек для еды – это отличный способ заставить себя употреблять меньше пищи. Когда человек пользуется данным столовым прибором, он тщательнее пережёвывает еду. В итоге организм получает огромную пользу, ведь желудок легче справляется с измельчённой пищей, чем с крупной. Хорошо пережёванная еда лучше усваивается и человек быстрее испытывает насыщение. В результате он не потребляет избыточное число калорий и остаётся стройным.

Помимо применения палочек следует, убрать из рациона углеводы после шести вечера и полностью отказаться от чипсов. Придерживаясь несложных рекомендаций можно без особых проблем стать обладателем привлекательной фигуры.

При использовании палочек для еды стоит запомнить несколько правил. Данным столовым прибором не нужно стучать по тарелке, махать им, подзывая к себе официанта, поскольку такое поведение некультурно. Нельзя ковырять палочками в миске, бесцельно держать их во рту или облизывать. Подтягивать к себе тарелку с помощью столового прибора тоже нежелательно.

Палочки для еды очень популярны в странах Восточной Азии. Они распространены в Японии, Китае, Корее и Вьетнаме. В прошлом специально для представителей королевских семей палочки покрывали серебром. Драгоценный металл убивает микробов и выявляет яд. В Средневековье династическая борьба за власть была очень распространена, поэтому благодаря серебру правители пытались защитить свою жизнь.

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Автор - Николай Самойлов
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