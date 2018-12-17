Как «рекламщики» заставляют нас покупать ненужные вещи с помощью музыки

Сегодня, 17:27 \\ Здоровье

Защиты от подобных манипуляций практически нет, поскольку приятная мелодия воздействует на эмоциональную сферу человека, поэтому спасёт только понимание ситуации.

Психологи говорят, что красивая музыка влияет на восприятие потенциальным покупателем бренда. Эксперты объяснили, как «рекламщики заставляют нас покупать ненужные вещи с помощью музыки, и дали пару рекомендаций относительно противодействия мошенникам. Часто в роликах на телевидении «пиарщики» рассказывают о положительных качествах того или иного товара, а при этом играет приятная мелодия. Красивую музыку подбирают специально, проконсультировавшись предварительно с опытными психологами. Используется следующая схема: человеку показывают в рекламе определенный товар под приятную мелодию. Звук вызывает у потенциального покупателя положительные эмоции, которые позже ассоциируются с увиденным предметом в ролике.

Рядовой потребитель не понимает, что его мнением о качестве товара манипулируют. Позже, когда он увидит рекламируемую вещь на прилавке магазина, она покажется ему просто жизненно необходимой.

Чтобы не идти на поводу у манипуляторов, нужно чётко понимать: «рекламщики показывают красивые пейзажи в видео под приятную мелодию неспроста. Они хотят продать вещь любой ценой.

Понимая данный факт, человек может выработать установку не верить словам, видео и музыке в рекламе, а стараться анализировать ситуацию. Как правило, неразумные покупки совершают при приобретении дешевого товара. Подавить эмоции помогут регулярные занятия медитацией и аутогенные тренировки. На выходе покупатель научиться управлять своими чувствами и будет руководствоваться исключительно разумом при принятии решений.

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Автор - Николай Самойлов
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