«Заедать» стресс полезно? Названы продукты, которыми можно снимать напряжение

Сегодня, 14:47 \\ Здоровье

От вредной привычки «заедать» стресс появляются не только лишние килограммы. Однако, по словам, диетолога, из неё можно вынести большую пользу, если употреблять овощи, грейпфрут и некоторые другие продукты.

Переживания, излишнее напряжение, стрессы как на работе, так и в обычной жизни неизбежно заставляют протягивать руку к холодильнику. Причина кроется в гормоне стресса, который порождает в организме чувство голода, даже если приём пищи был совсем недавно. Если регулярно «заедать» нервное напряжение, это чревато большими проблемами со здоровьем. Однако диетолог уверен, что их можно избежать, если знать, чем заедать. В таком случае это может быть даже полезно.

Прежде всего, специалистами были названы продукты, которыми можно снимать напряжение. Эксперты уверены, что во время стресса хочется не есть, а жевать. В этом могут помочь овощи. Вместо пончиков можно носить с собой нарезанную соломкой морковь или сельдерей.

Кроме того, очень важно максимально попытаться избежать перекусов в течение дня, если вы знаете о своей привычке «заедать» стресс. Чтобы чувствовать сытость как можно дольше и поддаваться на мимолётные желания, диетолог советует завтракать овсянкой. Главным помощником в борьбе с напряжением является авокадо. Благодаря своим свойствам он способен нейтрализовать действие кортизола и помогает справиться с меланхолией и тревогой.

Кроме того, большую роль играет также и то, что человек пьёт на протяжении всего дня. Медики советуют включить в рацион ромашковый чай. Он обладает успокаивающим эффектом и защищает от бессонницы. Кроме того, став спокойнее, человек начнёт отличать чувство голода от последствий стресса и перестанет утолять мнимый аппетит.

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Автор - Альбина Холодная
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