Сбросить лишний вес быстро поможет разумно подобранная диета с низким содержанием углеводов, но при этом желательно не переусердствовать.

Желающим сохранять стройную фигуру не нужно забывать о здоровье. Многие люди в погоне за красотой забывают обо всём и наносят огромный вред собственному организму. Эксперты назвали 8 продуктов, которых стоит избегать при похудении, дабы достичь положительного эффекта в предельно сжатые сроки. При низкоуглеводной диете следует избегать крахмалистых овощей: картофеля, свеклы и кукурузы. Содержащиеся в них питательные вещества способны навредить стройной фигуре. Нужно отказаться от макаронных изделий, поскольку в одной порции содержится аж 43 грамма углеводов. При такой диете все попытки сбросить вес сведутся на нет.

Требуется временно заменить хлеб и злаки на другие продукты, так как они имеют много углеводов. Многие предпочитают употреблять на завтрак хлеб, но на диете делать этого не стоит. Не мешает исключить из рациона некоторые виды фруктов, например, бананы, груши, финики и манго. Перечисленные плоды калорийны и точно не сделают фигуру стройнее. Употребление зерновых – это не самый лучший способ приобретения хорошей физической формы, поэтому следует ограничить приём различных круп.

Сок считают очень полезным напитком. Так оно и есть на самом деле, но скинуть нежелательный жир на теле с его помощью не получится. Сок содержит много калорий, поэтому во время диеты от него лучше отказаться. Пиво – это еще один опасный продукт для фигуры, поэтому его нужно исключить из рациона. Последним запретом при похудении считаются сахар и мёд. Эти продукты очень питательны, способствуют восстановлению организма после болезни или изнурительных тренировок в спортзале, но как способ снизить массу тела они не очень хороши. Гоняясь за приятными формами тела следует думать о здоровье, поэтому полностью исключать из рациона углеводы неразумно, поскольку можно изменить работу эндокринной системы, а это чревато большими проблемами.

На пути к идеальной фигуре не следует забывать об активном образе жизни. Для достижения красивых форм нужно регулярно заниматься спортом. Лучше всего подойдут аэробные нагрузки: езда на велосипеде, плавание, бег, футбол, баскетбол и прочие подвижные игры.